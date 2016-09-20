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    Ринат Билялетдинов: «Пока «Рубин» заиграет, можно и вечность ждать»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отметил, что неизвестно, сколько времени понадобится тренерскому штабу казанцев, чтобы команда заиграла и начала показывать результат. После семи туров подопечные Хави Грасии имеют в своем активе шесть очков и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    – Сколько еще времени нужно тренерскому штабу, чтобы команда заиграла?

    – Здесь можно только гадать, а тот, кто скажет, что знает – лукавит. К тому же, надо знать команду, игроков, обстановку внутри. Одним словом – не ответишь. Сколько даст начальство, столько и будем ждать. Можно и вечность ждать.

    – Уход Игоря Портнягина в московский «Локомотив» еще даст о себе знать?

    – На мой взгляд, да, однако, в «Рубине», наверное, думали над принятием решения. Тренерский штаб, судя по всему, сделал ставку на Жонатаса, ведь он играет с Игорем в схожей манере и габариты примерно одинаковые, но ставку решили сделать именно на бразильца. Вот и пожалеют, что отпустили Портнягина. С другой стороны, держать футболиста на лавке, давать немного играть – тоже неправильно. Ну, отпустили и отпустили! Значит, была какая-то логика. Аукнется или не аукнется? Узнаем в конце сезона.

    – Кто из легионеров «Рубина», на ваш взгляд, уступает российским футболистам?

    – Я бы сказал так: не вижу, кто из легионеров в казанском клубе выше уровнем, чем наши игроки. Имя Алекса Сонга – да. Здесь я согласен. Навеивает воспоминаниями, однако, я пока не увидел чего-то такого, хотя, квалификация, конечно, есть. Но опять же, я не могу сказать, что они на голову сильнее россиян в том же «Рубине».

    Источник: «Советский спорт»

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    20.09.2016 20:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 сентября 2016, 14:34

      ллдд

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 сентября 2016, 18:27

      С Билялетдиновым дела шли веселее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 сентября 2016, 13:48

      Вот все-то ты знаешь,только почему-то твоя "электричка" рванула с места и заглохла.

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 21 сентября 2016, 00:15

      у меня такое ощущение, что не только Грассия не имел понятие о лимите легионеров, набирая состав, но и местные ребята, то ли забыли рассказать об этом Грассии, то ли Чалый сам не рассказывал об этом никому....

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 21:43

      Ни о чём!

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