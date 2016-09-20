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  • Промес – в составе сборной Голландии на ближайшие отборочные матчи к ЧМ-2018

Промес – в составе сборной Голландии на ближайшие отборочные матчи к ЧМ-2018

20 сентября 2016, 20:15
10

Хавбек «Спартака» Квинси Промес попал в расширенный состав сборной Голландии для участия в ближайших отборочных играх к ЧМ-2018. Седьмого октября оранжевым предстоит встретится с Белоруссией, а 10 их ждет матч против Франции.

Всего список насчитывает 29 футболистов:

Вратари: Йерун Зут, Маартен Стекеленбург, Михел Ворм; Яспер Силлессен.

Защитники: Дейли Блинд, Джеффри Брума, Вирджил ван Дейк, Рик Карсдорп, Теренс Конголо, Кенни Тете, Йоэл Вельтман, Рон Влаар, Стефан де Врей, Йетро Виллемс.

Полузащитники: Кевин Строотман, Йорди Класи, Йоррит Хендрикс; Дэви Классен, Квинси Промес, Барт Рамселар, Уэсли Снейдер, Джорджиньо Вейналдум, Вурнон Анита, Дэйви Проппер.

Нападающие: Стивен Бергуис, Бас Дост, Венсан Янссен, Люк де Йонг, Лусиано Нарсинг.

Источник: KNVB
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Спартак Нидерланды Промес Квинси
Комментарии (10)
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EFR
1474395437
это и понятно.Он щас лучший!!!Надеемся что забъёт и за сборную
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Aztec58
1474397038
Удачи!
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Gafan
1474400533
Квинси молодчик!
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Andrey160268
1474400818
Удачи! Главное чтобы без травм, ты нам нужен.
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ttter
1474403166
Ярчайший футболист РФПЛ,видно как он развивается от сезона к сезону,он приехал уже весьма сильным футболистом но то что он показывает в этом году это Космос для нашего футбола,мне кажется это его последний сезон в Спартаке и есть лишь один шанс его сохранить это Лига Чемпионов,так что Нам нужно побеждать в этом сезоне как никогда ранее.
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bafor
1474407786
Давай, Промес!
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Alexx22
1474445836
хороший игрок, можно только пожелать голов забить много, да травм чтобы не было!!!в нашем ЧР такой игрок редкое явление
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agrmark
1474447059
Успеха в игре и без травм!
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