Промес – в составе сборной Голландии на ближайшие отборочные матчи к ЧМ-2018

Хавбек «Спартака» Квинси Промес попал в расширенный состав сборной Голландии для участия в ближайших отборочных играх к ЧМ-2018. Седьмого октября оранжевым предстоит встретится с Белоруссией, а 10 их ждет матч против Франции.

Всего список насчитывает 29 футболистов:

Вратари: Йерун Зут, Маартен Стекеленбург, Михел Ворм; Яспер Силлессен.

Защитники: Дейли Блинд, Джеффри Брума, Вирджил ван Дейк, Рик Карсдорп, Теренс Конголо, Кенни Тете, Йоэл Вельтман, Рон Влаар, Стефан де Врей, Йетро Виллемс.

Полузащитники: Кевин Строотман, Йорди Класи, Йоррит Хендрикс; Дэви Классен, Квинси Промес, Барт Рамселар, Уэсли Снейдер, Джорджиньо Вейналдум, Вурнон Анита, Дэйви Проппер.

Нападающие: Стивен Бергуис, Бас Дост, Венсан Янссен, Люк де Йонг, Лусиано Нарсинг.