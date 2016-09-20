Шалимов: «В свои 25 я мог чудить похлеще Мамаева»

И.о. главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов подчеркнул, что в поступке хавбека Павла Мамаева, оставившего в казино в Монте-Карло приличную сумму денег после неудачного выступления сборной России на Евро-2016, нет ничего страшного. По словам наставника, игрок имел право тратить свои честно заработанные деньги.

– Верите, что футболисты после матча с Уэльсом могли назвать себя г…ном?

– Не думаю, что футболисты действительно считают себя тем, кем их назвали. Такая трактовка, возможно, и применима, когда многие в команде только начинают свою карьеру. Но у нас достаточно опытная сборная.

– Что думаете об истории Мамаева и Кокорина?

– Когда мне было 25, я мог чудить и похлеще Мамаева. И многие чудят, особенно когда появляются приличные деньги. Паша, безусловно, начудил, но деньги он не украл, а заработал и заплатил с них налоги. И если он станет думать о том, что о нем скажут, то это перейдет и на поле. А мне нужен именно Мамаев – такой, какой есть. Не закомплексованный. Личность нужна. Может, он и фото из самолета выложил потому, что хотел, чтобы все его атаковали – и так стать сильнее? Хотел бы сказать о том, что в современном мире много всяких штук, которые не оставляют публичному человеку шанса остаться незамеченным – я имею ввиду соцсети, прежде всего. Это не оставляет и шанса на саморазвитие, все озабочены тем, что напишут в Instagram совершенно незнакомые люди. Эмоции нужны для дела, а футболисты тратят их на всякую чушь, расстраиваясь из-за того, что кто-то про них написал какую-то ерунду. Я на стороне Паши, с одним добавлением – публичные люди все-таки должны думать о том, какой они пример подают.