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Шалимов: «В свои 25 я мог чудить похлеще Мамаева»

20 сентября 2016, 19:53
10

И.о. главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов подчеркнул, что в поступке хавбека Павла Мамаева, оставившего в казино в Монте-Карло приличную сумму денег после неудачного выступления сборной России на Евро-2016, нет ничего страшного. По словам наставника, игрок имел право тратить свои честно заработанные деньги.

– Верите, что футболисты после матча с Уэльсом могли назвать себя г…ном?

– Не думаю, что футболисты действительно считают себя тем, кем их назвали. Такая трактовка, возможно, и применима, когда многие в команде только начинают свою карьеру. Но у нас достаточно опытная сборная.

– Что думаете об истории Мамаева и Кокорина?

– Когда мне было 25, я мог чудить и похлеще Мамаева. И многие чудят, особенно когда появляются приличные деньги. Паша, безусловно, начудил, но деньги он не украл, а заработал и заплатил с них налоги. И если он станет думать о том, что о нем скажут, то это перейдет и на поле. А мне нужен именно Мамаев – такой, какой есть. Не закомплексованный. Личность нужна. Может, он и фото из самолета выложил потому, что хотел, чтобы все его атаковали – и так стать сильнее? Хотел бы сказать о том, что в современном мире много всяких штук, которые не оставляют публичному человеку шанса остаться незамеченным – я имею ввиду соцсети, прежде всего. Это не оставляет и шанса на саморазвитие, все озабочены тем, что напишут в Instagram совершенно незнакомые люди. Эмоции нужны для дела, а футболисты тратят их на всякую чушь, расстраиваясь из-за того, что кто-то про них написал какую-то ерунду. Я на стороне Паши, с одним добавлением – публичные люди все-таки должны думать о том, какой они пример подают.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Краснодар Мамаев Павел Шалимов Игорь
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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user3618
1474391098
Понравился ответ Шалимова, походу мужик нормальный, не то что многие пид...рки.
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477
1474393746
Игорь людьми нужно быть ! ВОТ бы СТАЛИН был бы вашим тренером!Я бы поржал!!!!!
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ЖОРРО
1474393802
Так вот почему в сборной СССР были Мировые Игроки...им не мешали соцсети!))
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трениришко
1474394804
Молчал бы педрила, мы 1994 год помним
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KWN37
1474395653
Какая, оказывается, тяжкая ноша-этот инстаграм: выложить, читать, рефлексировать и рыдать от оскорблений...прям герой.
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Aztec58
1474397433
Правильно ответил.
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никита голоян
1474401151
зря ты это ляпнул ..теперь ты не тренер а, собутыльник.. жить тебе осталось до пришествия нового парня)))
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Пастырь
1474435703
Если бы это было после победы,то никто и слова не сказал. А так получается, что им по барабану как они сыграли и наплеватьим на то, что болельщики были унижены и оскорблены их игрой. Шалимов ты не прав.
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Молчуновский
1474442743
Шалимов: «В свои 25 я мог чудить похлеще Мамаева, но "чудо" не выросло.»
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афоня72
1474471016
Хорошо сказал.Даже добавить нечего!
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