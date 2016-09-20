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    ЦСКА отправился на кубковый матч против «Енисея» без ряда ключевых футболистов

    Московский ЦСКА отправился в Красноярск на матч 1/16 финала Кубка России против «Енисея». Армейцы не взяли ряд ключевых игроков.

    На игру отправились следующие футболисты:

    Вратари: Сергей Чепчугов, Илья Помазун.

    Защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Муталип Алибеков, Иван Маклаков.

    Полузащитники: Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Георги Миланов, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Тимур Пухов, Иван Олейников, Константин Кучаев.

    Нападающие: Карлос Страндберг, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.09.2016 16:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 сентября 2016, 09:21

      нормальный подход, надо посмотреть и других игроков.... в принципе так многие делают

      1
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      Рейтинг: +1

      ZenitVelikZzzZZZxXxx 20 сентября 2016, 21:28

      а чего свинотка с великими питирбурЗцами цирк тут устроили) Кони всегда 1/16 вторым составом гоняют, а в финале стабильно. а вот свинотка без трофеев.

      0
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 20 сентября 2016, 21:25

      Ой. Коника может просрать... хотя думаю гинер судью уже зарядил

      -3
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      Рейтинг: +302

      mab1011 20 сентября 2016, 21:24

      "без ряда ключевых футболистов"-это громко сказано.Это второй состав разбавленный игроками выходящими на замену.Будем надеяться отыграют с желанием показать себя.Удачи.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 сентября 2016, 20:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Цеська рушил играть на два фронта: чемпионат и ЛЧ, на кубок России жил не хватит.

      -5
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      Рейтинг: +76

      lebron777 20 сентября 2016, 19:51

      мы в коем веке в городе 16 тысяч на стадионе соберем а тут Гордюшенко, Хосонов,Маклаков Алибеков Пухов Кучаев , очень обидно конечно, ждали праздника ... ну хоть на Натхо и березуцкого вживую посмотреть ) капец конечно ) теперь точно обязаны выигрывать московских пежонов )))да вот только у самих все переломанные ))вперед Енисей!!!!!

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 сентября 2016, 18:22

      Рискует.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 сентября 2016, 17:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надеюсь коней накажут за их пижонское отношение к кубку...

      -8
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > ivanthebest 20 сентября 2016, 17:45

      Надеюсь, кони и дублем, не опозорятся. А у свиней, и основной состав, всех рассмешит.

      8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > ivanthebest 20 сентября 2016, 17:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ахаха) школота сразу заминусила) ах да, совсем забыл, что коням резерв, если за них судьи всё сделают...

      -9
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > ivanthebest 20 сентября 2016, 18:00

      А вам то чего переживать, или бромонтан закончился ?

      4
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      Рейтинг: +1811

      gor77 20 сентября 2016, 17:10

      Хорошей игры!

      4
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 20 сентября 2016, 16:46

      Удачи.

      4
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