Бухаров готов сыграть против «Динамо»

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров, пропустивший матч 7-го тура российской Премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) из-за мышечной травмы, готов сыграть в матче Кубка России против московского «Динамо». Об этом заявил пресс-аташе ростовского клуба Иван Бодылевский.

«Сегодня Бухаров тренировался в общей группе. По медицинским показателям сыграть против «Динамо» ему ничего не мешает. А выйдет ли он на поле, будет решать тренерский штаб», – сказал Бодылевский.

Матч между «Динамо» и «Ростовом» состоится 21 сентября, начало встречи в 14:00 по московскому времени.