Кондратов: «Некоторым футболистам «Луча-Энергии» четыре месяца не платят зарплату»

Генеральный директор правовой компании «Эксплоит» Дмитрий Кондратов, помогающий нескольким игрокам «Луча-Энергии» вести дела в Палате по разрешению споров, заявил, что некоторым футболистам владивостокской команды более четырех месяцев не платят зарплату.

«Не знаю ничего по поводу бойкотирования матча со «Спартаком-2», но команда сегодня действительно не вышла на тренировку. Футболисты думают о том, чтобы приостановить свою трудовую деятельность в связи с тем, что им не выплачивается заработная плата. Многие из них не получали еe уже 3-4 месяца. Есть и те, кто не получал зарплату дольше, в том числе премии за прошлый год. Раньше в клубе обещали рассчитаться с игроками, но последняя встреча с руководством была достаточно давно. Ситуация довольно тяжeлая», – заявил Кондратов.