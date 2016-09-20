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    Мак: «Могли с легкостью забить «Рубину» шесть или семь мячей»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак прокомментировал исход матча седьмого тура РПФЛ против «Рубина» (4:1).

    – В своем прошлом матче «Рубин» действовал очень хорошо, и мы ждали тяжелой игры, но сегодня мы доминировали на поле с самых первых минут, создали много голевых моментов и с легкостью могли забить даже не четыре, а шесть или семь мячей. Мы в очередной раз доказали, что можем забивать очень много. Это хороший знак для команды, и мы, конечно, очень рады победе.

    – Поделитесь вашими впечатлениями от забитого мяча.

    – Очень приятно вновь отличиться, и я рад, что сумел помочь команде победить, ведь самое главное – это результат. Мы победили, поднялись выше в турнирной таблице и приблизились к «Спартаку». Это очень важно для команды. Теперь же мы сфокусируемся на кубковой игре и следующем матче чемпионата против «Анжи», – сказал Мак.

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.09.2016 01:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8018

      nik55 20 сентября 2016, 12:36

      с таким разобранным Рубином--вам только и играть

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 20 сентября 2016, 12:20

      Отличный матч, с победой Зенит! Чувствовалась несыгранность Рубина. В Казани будет гораздо сложнее, Рубин наберет форму.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Касабланка 20 сентября 2016, 11:58

      С победой! Молодцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      seawave 20 сентября 2016, 10:41

      С победой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 20 сентября 2016, 04:25

      И этих хватит.

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