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    Дзагоев: «Игнашевич спас ЦСКА, забив гол «Крыльям Советов»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился наблюдениями от победного матча 7-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (2:1).

    — Здесь всегда тяжело играть, тем более «Крылья» действуют в пять защитников. Мы неплохо начали, забили гол, имели моменты. Потом сами отдали игру, пропустили и создали себе проблемы.

    — Какое влияние на ход встречи оказал быстрый гол? Были ли мысли, что ребята подуспокоились после него?

    — Нет, не успокоились. Мы неплохо контролировали мяч после гола, но был какой-то перелом. Это наша ошибка, потеря концентрации — дали создать один момент у своих ворот, потом второй, и в итоге под конец первого тайма пропустили. Всегда плохо получать гол в раздевалку.

    — У тебя был неплохой момент в первом тайме, что хотел исполнить?

    — Подсекал, хотя наилучшим вариантом было отдать Ионову на пустые ворота. Но когда бежал уже настроился, что буду перекидывать. Лешу увидел уже в самый последний момент, когда бил.

    — Ты стал автором голевого паса. Совершенно роскошный навес!

    — В первом тайме у меня не совсем шли передачи, во втором стало лучше. Хорошо, что Игнашевич забил, спас команду!

    Источник: ПФК ЦСКА

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    19.09.2016 17:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +370

      splint1989 19 сентября 2016, 21:26

      Нападающий нам нужен нормальный!!!!! Гинер дай денег))))))

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      Рейтинг: +1

      ZenitVelikZzzZZZxXxx 19 сентября 2016, 19:33

      да и Игорь как всегда хорош!

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      Рейтинг: +1

      ZenitVelikZzzZZZxXxx 19 сентября 2016, 19:32

      Спас то спас) но как бы его не превозносили, время Сергея подошло. и этот гол не прикроет его косяки. Будь у крыльев нап поинтереснее, не отскочили бы)

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