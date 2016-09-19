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Гончаренко – основной кандидат на пост наставника «Легии»

19 сентября 2016, 10:55
8

Нынешний главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко в ближайшее время может возглавить «Легию», так как является основным кандидатом на освободившийся пост наставника этого клуба, сообщает Interia. Известно, что в списке кандидатов также значится Олег Кононов, который выделяется невысокими финансовыми запросами по сравнению с Гончаренко.

Напомним, накануне стало известно, что «Легия» объявила об отставке прежнего главного тренера команды Бесника Хаши. На эту должность временно назначен Александар Вукович.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы Легия Уфа Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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zagrizlik
1474273139
Пожалели денег на усиления для Черчесова,вот и получайте.
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alexis02lion
1474275142
Уфа только начала подниматься и сразу тренера забирают. Вот Кононов свободен пусть и идёт за экспериментами. Пусть ищут дальше, а Уфа вряд ли сейчас отпустит.
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Дмитрий Александрович
1474276755
Гончаренко в состоянии любой клуб вывести на хороший уровень. Удачи!!!
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Pro100Kid
1474276774
Гончаренко 100% заслуживает шанса проявить себя в более именитой команде нежели Уфа.Удачи ему!
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sprint5
1474277364
интересная новость
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Krasnodar 123
1474280032
Только научил Уфу забивать голы без ударов по воротам и уходить? Нет так не годится!
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KalterJax
1474280918
Почему то Легия перешла на российский рынок тренеров) чем наши им интересно приглянулись)
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