Гончаренко – основной кандидат на пост наставника «Легии»

Нынешний главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко в ближайшее время может возглавить «Легию», так как является основным кандидатом на освободившийся пост наставника этого клуба, сообщает Interia. Известно, что в списке кандидатов также значится Олег Кононов, который выделяется невысокими финансовыми запросами по сравнению с Гончаренко.

Напомним, накануне стало известно, что «Легия» объявила об отставке прежнего главного тренера команды Бесника Хаши. На эту должность временно назначен Александар Вукович.