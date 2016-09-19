Флорес: «Поражение от «Реала» меня не сильно беспокоит»

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес отметил равную игру в матче 4-го тура испанской Примеры против «Реала», который закончился поражением для его команды.

«В этом матче была равная и бескомпромиссная борьба. По ходу встречи мои ребята контролировали мяч и сделали все, что было в наших силах. Сыграло свою роль и отсутствие Пьятти, это ключевой для нас футболист. «Реалу» же пошел на пользу выход Крооса на поле. Для соперника оказался весьма кстати гол на добавленных минутах первого тайма.

Для нас очень важен прогресс, поэтому поражение от «Реала» меня не сильно беспокоит», – приводит слова Флореса Marca.

Напомним, что матч «Эспаньол» – «Реал» завершился со счетом 0:2.