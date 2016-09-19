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  • Данильянц: «Не успели восстановиться к матчу с «Краснодаром» после «Баварии»

Данильянц: «Не успели восстановиться к матчу с «Краснодаром» после «Баварии»

19 сентября 2016, 01:06
8

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц остался недоволен состоянием поля в матче 7-го тура чемпионата России против «Краснодара».

– Матч с «Баварией» повлиял на подготовку «Ростова» к сегодняшней игре?

– Если исходить из того, что мы видели – да, повлиял. Видимо, не смогли полностью восстановиться.

– Что скажет по поводу сегодняшнего поля?

– Большая неожиданность, что оно находится в таком состоянии. Все-таки здесь всегда был нормальный газон. Из-за его качества нельзя было усложнять игру. Но сопернику тоже пришлось сложно. Команды находились в равных условиях.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Данильянц Иван
Комментарии (8)
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de bruyne
1474240693
А они вообще с баварией играли? То говорят не смогли сыграть с ними то восстановиться не успели
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MURAD F. A.
1474256175
плохому танцору яйца мешают
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belarus-gomel
1474258876
что не говори, а Краснодар - супер!!! и отдыхали меньше после еврокубков!!! и играли до последней секунды!!! поэтому ЗАСЛУЖЕННО победили!!!
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Дон Посей
1474268811
Братцы, не ссорьтесь!.. Всё очень просто

1. Покалеченный Ростов не выдерживает нагрузки играть на три фронта.

2. В команде новые непритёртые игроки

3. Какой-то мандан и свистопляска в руководящем звене.

4. Ни хера толком не платят... РСМ, просыпайся! С ув.
Ответить
iuda
1474268931
Ростов - это команда, которой симпатизирует простой люд
Ответить
rubinovyi2
1474269251
Мда,одним составом,да без усиления-трудно.
Ответить
vgarakh
1474285925
Интересно посмотреть на Папу Гуеа
Ответить
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