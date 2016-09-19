Данильянц: «Не успели восстановиться к матчу с «Краснодаром» после «Баварии»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц остался недоволен состоянием поля в матче 7-го тура чемпионата России против «Краснодара».

– Матч с «Баварией» повлиял на подготовку «Ростова» к сегодняшней игре?

– Если исходить из того, что мы видели – да, повлиял. Видимо, не смогли полностью восстановиться.

– Что скажет по поводу сегодняшнего поля?

– Большая неожиданность, что оно находится в таком состоянии. Все-таки здесь всегда был нормальный газон. Из-за его качества нельзя было усложнять игру. Но сопернику тоже пришлось сложно. Команды находились в равных условиях.