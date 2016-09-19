Данильянц: «Не успели восстановиться к матчу с «Краснодаром» после «Баварии»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц остался недоволен состоянием поля в матче 7-го тура чемпионата России против «Краснодара».
– Матч с «Баварией» повлиял на подготовку «Ростова» к сегодняшней игре?
– Если исходить из того, что мы видели – да, повлиял. Видимо, не смогли полностью восстановиться.
– Что скажет по поводу сегодняшнего поля?
– Большая неожиданность, что оно находится в таком состоянии. Все-таки здесь всегда был нормальный газон. Из-за его качества нельзя было усложнять игру. Но сопернику тоже пришлось сложно. Команды находились в равных условиях.
Источник: ФК «Ростов»
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