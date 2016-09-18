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    Веркаутерен: «Два пропущенных мяча – слишком много для «Крыльев Советов»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен подвел итоги домашнего матча 7-го тура российской Премьер-лиги, в котором самарская команда уступила со счетом 1:2 ЦСКА.

    «Два пропущенных мяча – слишком много для нас. К сожалению, мы опять упустили игрока при стандарте у своих ворот. У нас есть определенные проблемы при игре на втором этаже, так как в команде не так много футболистов, которые способны выигрывать верховую борьбу.

    В начале второй половины встречи мы действовали недостаточно эффективно. Не пытаюсь искать виноватых, но каждый игрок должен нести ответственность и делать правильные выводы», – заявил Веркаутерен в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2016 19:47
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