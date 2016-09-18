«Челси» зимой попытается приобрести у «Бернли» Кина

Защитник «Бернли» Майкл Кин вызвал интерес со стороны «Челси». По информации источника, лондонский клуб находится в поисках усиления линии обороны и попытается заполучить 23-летнего ирландца во время зимнего трансферного окна. Отметим, что бордовые надеются сохранить футболиста в составе, предложив новый контракт.

По данным Transfermarkt, стоимость Кина составляет 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Бернли» в АПЛ пять матчей, в которых заработал одну желтую карточку.