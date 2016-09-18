Шалимов: «В матче с «Ростовом» мы постараемся провести небольшую ротацию»

И. о. главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о том, как команда готовится к матчу седьмого тура РФПЛ с «Ростовом». Напомним, что встреча пройдет сегодня, 18 сентября.

«В матче с «Ростовом» мы постараемся провести небольшую ротацию, хотя дело осложняется тем, что у нас достаточно много травмированных. За два дня полностью восстановиться очень сложно, но мы сделаем всe возможное, наш медицинский персонал приложит для этого максимум усилий. Мы уже третий год играем в Лиге Европы УЕФА, и нам нужно привыкать играть через два дня на третий и через три на четвертый. Другие команды в Европе в таком ритме играют постоянно, при этом применяют минимальную ротацию и не жалуются. Так что наша задача сейчас – как можно лучше восстановиться, а дальше все покажет игра», — сказал специалист.