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    Семин: «Это сложный период для «Локомотива». В ближайшее время со всем разберемся»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итог матча 7-го тура РФПЛ, в котором московский клуб потерпел минимальное поражение от «Уфы» со счетом 0:1.

    «Первый тайм очень слабо отыграли в атаке. Вроде имели преимущество, но создания явно голевых моментов не было. Плохо работали внутри штрафной после навесов, хотя передачи с фланга были хорошие. Во втором тайме стало лучше: моменты для взятия ворот были, но мы не смогли их реализовать.

    Это сложный период для „Локомотива“. Надо переварить сегодняшний матч и реально посмотреть, почему происходят эти поражения. В ближайшее время со всем разберемся», – сказал Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.09.2016 21:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 18 сентября 2016, 08:16

      еще один такой матч и разберутся с Семиным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 17 сентября 2016, 23:07

      вряд ли Сёмин сейчас помет локо.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 сентября 2016, 22:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И долго будете смотреть?

      -4
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