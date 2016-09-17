Родионов: «Аленичев вернется в «Спартак» и сделает его чемпионом? Почему нет?»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов выразил мнение, что бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев в будущем может вернуться к работе с командой и привести ее к чемпионству в РФПЛ. Напомним, российский специалист покинул московский клуб в августе 2016 года.

– Аленичев сказал в интервью, что еще вернется в «Спартак» и сделает его чемпионом. Верите, что такое в жизни еще может случиться?

– А почему нет? Конечно. Я желаю Дмитрию Анатольевичу успехов на тренерском поприще, на самом деле. Он оказался в достаточно сложной ситуации, мы прекрасно это понимаем.