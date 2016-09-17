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    Жонатас: «Надеюсь забить «Зениту» то, что не забил «Уралу»

    Форвард «Рубина» Жонатас подчеркнул, что надеется исправиться в матче седьмого тура РФПЛ с «Зенитом» за неиспользованные моменты в предыдущей игре с «Уралом». Встреча состоится в понедельник, 19 сентября в 19:30 мск.

    «Мы длительное время не могли одержать победу, и от этого команде было непросто. Очень рад, что нам удалось добыть три очка в игре с «Уралом». Я имел шанс поразить ворота, но, к сожалению, не вышло. Но я не отчаиваюсь и, дай Бог, смогу исправиться в ближайшем матче с «Зенитом», – сказал Жонатас.

    Источник: ФК «Рубин»

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    17.09.2016 12:53
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 19 сентября 2016, 11:27

      Перед следующим матчем Рубина, Жонатас:
      "Надеюсь забить Томи то, что не забил Зениту".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 18 сентября 2016, 23:15

      Жонатас, это кто? Литвин какой то?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 18 сентября 2016, 16:31

      Во сне ты можешь все, что угодно сделать, а вот наяву...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 18 сентября 2016, 11:31

      давай поназабивай бомжам..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 18 сентября 2016, 10:30

      ...губу "закатай"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 сентября 2016, 15:44

      На Бога надейся,да сам не плошай!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 сентября 2016, 15:04

      Для этого надо будет хотя бы на половину поля Зенита перейти.
      А вообще, вас ждёт разгром!

      2
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > гус 19 сентября 2016, 21:59

      Вот тебе и хаха!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +365

      yaran56 17 сентября 2016, 14:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да неплохо было бы зинку надрать.

      -4
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