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    Мутко: «Когда «Рубин» продаст маек Набиуллина на 5 миллионов, тогда пусть и предлагает новый контракт»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко высказал мнение о развитии молодых футболистов в России.

    «Ибрагимович пришел в «МЮ», и они сразу его футболок на 70 миллионов продали. Вот, например, в «Рубине» продадут маек Набиуллина хотя бы на 5 – 7 миллионов, тогда и надо будет предлагать ему новый контракт. А так иначе у него мотивация пропадает.

    Может, в дальнейшем сделаем защиту первого контракта, ограничим его потолком зарплат», – заявил Мутко.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    16.09.2016 19:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 сентября 2016, 00:05

      А тебе оно на ху. Тебя явно нужно в сирию игиловцем отдать... и так с лимитом просрал футбол и еще суда суешся... явно россие мужиков нету все вместе собраться и на х его с поста

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi 16 сентября 2016, 21:16

      Мотивация у министров, только бабло пилить, больше - никакой.

      4
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      Рейтинг: +176

      gencha19 16 сентября 2016, 20:17

      Мудко везде успевает . Где только баблом запахло тут и он.

      2
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