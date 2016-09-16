Мутко: «Когда «Рубин» продаст маек Набиуллина на 5 миллионов, тогда пусть и предлагает новый контракт»

Министр спорта РФ Виталий Мутко высказал мнение о развитии молодых футболистов в России.

«Ибрагимович пришел в «МЮ», и они сразу его футболок на 70 миллионов продали. Вот, например, в «Рубине» продадут маек Набиуллина хотя бы на 5 – 7 миллионов, тогда и надо будет предлагать ему новый контракт. А так иначе у него мотивация пропадает.

Может, в дальнейшем сделаем защиту первого контракта, ограничим его потолком зарплат», – заявил Мутко.