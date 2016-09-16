Умтити готов стать блондином ради победы в Лиге чемпионов

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити пообещал изменить свой имидж, если его команда одержит победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Я люблю играть против Месси, Суареса и Неймара во время тренировок. Мне это идет на пользу, что видно уже во время матчей. Месси на тренировках так же хорош, как и в играх. Он лучший в мире, феномен.

Если мы выиграем Лигу чемпионов, то я готов перекраситься в блондина как Месси», – сказал Умтити.

Напомним, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Селтик» со счетом 7:0.