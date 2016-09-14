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    КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» суммарно на 250 тысяч рублей

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие наказания применены к клубам по итогам матчей 6-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0), а также тульским «Арсеналом» и «Зенитом» (0:5).

    «В матче «Спартак» – «Локомотив» болельщики гостей использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику, за что клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тысяч рулей. Также болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.

    В матче «Арсенал» — «Зенит» болельщики обоих клубов использовали пиротехнику. За это «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей, а «Арсенал» на 50 тысяч рублей. Также фанаты «Арсенала» скандировали ненормативную лексику, за что клуб оштрафован на 10 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2016 18:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 14 сентября 2016, 20:27

      Это не борьба и поэтому нет никаких результатов. Пока не будут наказывать непосредственных виновников ничего не изменится. Штрафовать, а может и сажать надо не клубы, а тех кто нарушает.

      -1
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      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 14 сентября 2016, 18:47

      Я был на матче Спартак Локо. Такое ощущение,что болелы между собой соревнуются кто кого обосрет по лучше. А те 22 так, для галочки.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      семечкин 14 сентября 2016, 18:36

      экспресс-анализ:
      стрелялки и пукалки у спартачей и путейцев на одном уровне, но матерятся путейцы виртуознее!
      стрелялки у зенитчиков лучше, чем у туляков, за это туляки обиделись и обозвали питерских от души!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 сентября 2016, 18:04

      Белые и пушистые только коники?

      1
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