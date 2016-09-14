Кулик: «Думаю, у Акинфеева получится сыграть на ноль с «Байером»

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Кулик высказался по поводу предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между армейцами и «Байером». По словам Кулика, если красно-синие подошли к матче с немцами в хорошей форме, они могут рассчитывать на положительный результат.

«Нас ждет сегодня интересный футбол. «Байер» будет больше атаковать, ЦСКА, соответственно, будет больше времени уделять обороне. Если «армейцы» функционально готовы к Лиге чемпионов, то результат будет положительным. В любом случае «Байер» нужно обыгрывать. Почему бы Акинфееву не сыграть на ноль? Думаю, что у него это получится. Конечно, хочется, чтобы команда вышла в плей-офф. Будем на это надеяться», – сказал Кулик.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени.