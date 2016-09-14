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  • Кулик: «Думаю, у Акинфеева получится сыграть на ноль с «Байером»

Кулик: «Думаю, у Акинфеева получится сыграть на ноль с «Байером»

14 сентября 2016, 16:35
7

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Кулик высказался по поводу предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между армейцами и «Байером». По словам Кулика, если красно-синие подошли к матче с немцами в хорошей форме, они могут рассчитывать на положительный результат.

«Нас ждет сегодня интересный футбол. «Байер» будет больше атаковать, ЦСКА, соответственно, будет больше времени уделять обороне. Если «армейцы» функционально готовы к Лиге чемпионов, то результат будет положительным. В любом случае «Байер» нужно обыгрывать. Почему бы Акинфееву не сыграть на ноль? Думаю, что у него это получится. Конечно, хочется, чтобы команда вышла в плей-офф. Будем на это надеяться», – сказал Кулик.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Байер Акинфеев Игорь Кулик Владимир
Комментарии (7)
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Raxor
1473862097
он же в лч пропускает уже в 36 матче подряд, зачем нарушать традицию?
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susanin62
1473866539
Нет, традиция нерушима.
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Serjoga
1473866959
Последние года 3 Акинфеев не сыграл ни одного "сухого" матча в ЛЧ! В этот раз трешку огребет и ни о какм "сухаре" речи быть не может! Слуцкий в своем интервью дал понять, что он матч проиграл до игры!
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prtcs
1473870654
Удачи нашим ребятам.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1473874290
Если ЦСКА забьёт больше чем Игорёха пропустит, то пусть пропускает хоть полную авоську.
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