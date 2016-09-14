Энрике: «Проходы и удары с лета Иньесты – это мое влияние»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился эмоциями от игры полузащитника Андреса Иньесты в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (7:0). По словам наставника, проходам и ударам с лета футболист научился именно у него. Также Энрике рассказал о том, как проходит адаптация в новом клубе Самуэля Умтити.

«Все эти проходи и удары с лета Иньеста взял у меня. Очевидно, что это все мое влияние на него. Если отбросить шутки, Андрес является уникальным футболистом. Он может приспособиться к любому стилю игры. Не могу не отметить также быструю адаптацию Самуэля Умтити. Прошло всего четыре-пять игр, а он уже полностью адаптировался», – заявил специалист.