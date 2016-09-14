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    Паршивлюк и Тигиев вернулись в общую группу «Анжи»

    «Анжи» в понедельник начал подготовку к выездному матчу 7-го тура российской Премьер-лиги против «Урала», который намечен на 17 сентября. Защитники Сергей Паршивлюк и Геогрий Тигиев восстановились от травм и вернулись в общую группу. У Сергея было мышечное повреждение, а Георгий находился в лазарете из-за воспаления связки колена.

    Кроме того, получил травму хавбек Карлен Мкртчян, повредивший подколенную мышцу на одной из тренировок в расположении сборной Армении. На его восстановление уйдет не менее недели. По индивидуальной программе продолжает работать защитник Али Гаджибеков, у которого ранее было диагностировано растяжение внутренней связки колена, и полузащитник Мохаммед Рабиу, продолжающий проходить курс реабилитации после операции. Индивидуально продолжает восстанавливаться после операции и полузащитник Батраз Хадарцев.

    Источник: ФК «Анжи»

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    14.09.2016 08:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 14 сентября 2016, 11:25

      удачи и победы АНЖИ

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