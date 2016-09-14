Суарес: «Моя результативность? Главное – побеждать с командой»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес дважды отметился голами в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика».

«На старте этого сезона нельзя было сказать, что мы находимся в оптимальном составе. Несколько ключевых игроков были еще в отпуске, Неймар – на Олимпиаде. Но теперь все собрались вместе на поле. Хорошо, что мы стартовали в Лиге чемпионов с победы.

Моя результативность? В этом сезоне мне будет сложно превзойти свой прошлогодний результат в 58 голов. Для меня главное – побеждать с командой», – сказал Суарес.

Матч «Барселона» – «Селтик» закончился со счетом 7:0.