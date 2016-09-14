Рахимич: «Все надеемся на выход ЦСКА в плей-офф»

Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рассчитывает на победу армейского клуба в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

– В Лиге чемпионов любая игра – сложная, а каждый соперник – сильный. Но я надеюсь, что после хорошего матча против «Терека» в домашнем первенстве футболисты ЦСКА сохранят запал и на Леверкузен. Я, конечно, жду от красно-синих только победы.

– Можно назвать «Байер» главным соперником ЦСКА в споре за путевку в плей-офф?

– ЦСКА попал в очень равную группу. Все команды по силе примерно одного уровня. Мне кажется, у ЦСКА, «Байера», «Тоттенхэма» и «Монако» равные шансы на выход из группы.

– ЦСКА уже несколько лет не может пробиться в Лигу Европы и занимает в группе только последнее место. Сейчас эта тенденция может прерваться?

– Мы все надеемся на то, что ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Но опять же, повторюсь, что в этот раз группа очень ровная. В предыдущие годы армейцам попадались очень серьезные соперники, поэтому сейчас шансов, безусловно, больше.