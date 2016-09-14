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Рахимич: «Все надеемся на выход ЦСКА в плей-офф»

14 сентября 2016, 06:18
9

Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рассчитывает на победу армейского клуба в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

– В Лиге чемпионов любая игра – сложная, а каждый соперник – сильный. Но я надеюсь, что после хорошего матча против «Терека» в домашнем первенстве футболисты ЦСКА сохранят запал и на Леверкузен. Я, конечно, жду от красно-синих только победы.

– Можно назвать «Байер» главным соперником ЦСКА в споре за путевку в плей-офф?

– ЦСКА попал в очень равную группу. Все команды по силе примерно одного уровня. Мне кажется, у ЦСКА, «Байера», «Тоттенхэма» и «Монако» равные шансы на выход из группы.

– ЦСКА уже несколько лет не может пробиться в Лигу Европы и занимает в группе только последнее место. Сейчас эта тенденция может прерваться?

– Мы все надеемся на то, что ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Но опять же, повторюсь, что в этот раз группа очень ровная. В предыдущие годы армейцам попадались очень серьезные соперники, поэтому сейчас шансов, безусловно, больше.

Источник: Известия
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Рахимич Элвир
Комментарии (9)
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NEMETSRUS
1473829771
удачи цска
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VIPded
1473833342
Удачи ЦСКА! Верим в евро-весну!!!
Ответить
Чермындыр
1473834441
Пока ЦСКА тренирует Леня Слуц, я ни на что вообще в еврокубках не надеюсь
Ответить
Фан666
1473834587
Надеемся! Верим! Каждый год!
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1473835445
верим!
Ответить
FCZenit1990
1473846301
Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич тебе самому не смешно что вы выйдете в плей-офф
Ответить
a-rakhmatov
1473847235
Не надо надеяться..... надо играть и выигрывать, шансы у коней высокие...удачи ЦСКА!
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Чикомас
1473852707
Напа, надо было покупать. А не выискивать где подешевле. Траоре-пока полено, и сможет из него выстругать Леня игрока или нет, пока не понятно...
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Efenval777
1473855004
Давайте кони, топчите немцев!!!))))
Ответить
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