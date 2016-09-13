Мостовой: «Очень рад, что Шалимов будет исполнять обязанности главного тренера «Краснодара»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился мнением относительно ухода с поста главного тренера «Краснодара» Олега Кононова. По словам Мостового, у краснодарской команды не видно шагов вперед.

«Отставка Кононова неожиданна. Причины ухода? Неудовлетворительный результат в последних турах. Плюс не видно шагов вперeд. Из года в год кричат про «Краснодар», а команда выше третьего места не поднимается. Хотя вкладывается очень много. Кто-то должен за это отвечать.

Очень рад, что Игорь Шалимов будет исполнять обязанности главного тренера «Краснодара». Лишний раз убеждаюсь, что у нас всe происходит спонтанно. Недавно Игорь был в «Краснодаре-2». И меня это удивляло. Человек, который был лучшим футболистом нашей страны, поиграл в «Интере», не был востребован на высоком уровне. Меня это всегда возмущало. «Краснодар» – это уже серьeзно. Желаю Игорю удачи», – сказал бывший футболист «Спартака».