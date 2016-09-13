Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Очень рад, что Шалимов будет исполнять обязанности главного тренера «Краснодара»

Мостовой: «Очень рад, что Шалимов будет исполнять обязанности главного тренера «Краснодара»

13 сентября 2016, 18:32
8

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился мнением относительно ухода с поста главного тренера «Краснодара» Олега Кононова. По словам Мостового, у краснодарской команды не видно шагов вперед.

«Отставка Кононова неожиданна. Причины ухода? Неудовлетворительный результат в последних турах. Плюс не видно шагов вперeд. Из года в год кричат про «Краснодар», а команда выше третьего места не поднимается. Хотя вкладывается очень много. Кто-то должен за это отвечать.

Очень рад, что Игорь Шалимов будет исполнять обязанности главного тренера «Краснодара». Лишний раз убеждаюсь, что у нас всe происходит спонтанно. Недавно Игорь был в «Краснодаре-2». И меня это удивляло. Человек, который был лучшим футболистом нашей страны, поиграл в «Интере», не был востребован на высоком уровне. Меня это всегда возмущало. «Краснодар» – это уже серьeзно. Желаю Игорю удачи», – сказал бывший футболист «Спартака».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь Кононов Олег Мостовой Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krasnodar 123
1473781492
Успокойтесь он только ИО не видно причин назначить его главным! Он отвечал в команде за группу атаки хочется спросить где атака ? Пока Шалимов не справлялся даже с работой тренера. Как и Фоменко с группой защиты . Поэтому тренер нужен толковый и квалифицированный !
Ответить
sciline10
1473781837
Чёт много он пиздит последнее время, совсем пацана забывать стали видимо
Ответить
50 лет за Спартак
1473783402
Удачи Игорю.
Ответить
Aztec58
1473784047
Помним-помним, Уралан тренировал, иде тот Уралан?
Ответить
Cobold
1473799797
Даже то время, что Шалимов будет у руля команды до назначения нового главного тренера - нанесёт команде огромный урон!
Ответить
лёха72
1473801717
мостовому тоже нужна команда
Ответить
anri1703
1473816791
А твой мясокомбинат уже давно в тройке не держится вернее выше третьего не поднимается краснодар сделал большой шаг по укреплению в вышке это уже радует ты бы лучше про спартак бы сказал сколько в него вкладывается а выхлопа ноль если в этом сезоне станут чемпионами то будетхорошо все таки стадик у них хороший достоин лч)
Ответить
Главные новости
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
Все новости
Все новости
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
9
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
15
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
24
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+