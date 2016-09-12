Эмери ожидает тяжелого матча с «Арсеналом»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери отметил, что в предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» он ожидает тяжелой игры.

«Жду трудного матча. Он не будет похож на наш предыдущий поединок, потому что «Арсенал» играет по другой схеме и демонстрирует совершенно иной подход к игре.

На мой взгляд, команда выглядит хорошо, хоть мы и не выиграли два последних матча. Я дал оценку каждому игроку. Они смотрели мне в глаза. С моего первого дня в команде ничего не изменилось. Мы по-прежнему усердно работаем, стараемся не уступать соперникам и сохранять оптимизм. Но главная ставка делается на тяжелый труд.

Есть вероятность, что Тьяго Силва сыграет. Посмотрим, как он будет себя чувствовать после тренировки», – сказал Эмери.