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    Ринат Билялетдинов: «Переход Кверквелии в «Краснодар» был бы отличным вариантом»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что защитник казанской команды Соломон Кверквелия зимой перейдет в «Краснодар».

    «Не вижу ничего удивительного в этой новости. Когда я был тренером «Рубина», Кверквелией интересовались многие российские топ-клубы, а также ряд европейских команд. Переход в другой клуб был бы отличным вариантом для самого игрока.

    Соломон — футболист очень высокого уровня, и мне непонятно, чем сильнее ребята, которые сейчас выходят в основе «Рубина». Но это уже не мое дело. Может быть, скоро там откроется новый Серхио Рамос, посмотрим.

    Переход Кверквелии в «Краснодар» напрашивается. Клуб потерял двух основных защитников, поэтому трансфер грузинского защитника, адаптированного к чемпионату России, был бы идеальным усилением для команды, выступающей в еврокубках», — сказал Билялетдинов.

    Источник: Известия

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    12.09.2016 20:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 12 сентября 2016, 21:46

      Соломон неплохой ЦЗ! Не Навас, конечно, и не Серхио Рамос)))) Но в Краснодаре он мог бы усилить линию! Хотя Рубину не стоило бы отпускать такого человека: от неудач и травм, к сожалению, никто не застрахован.

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