Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хесе: «Было трудно покидать «Реал», но «ПСЖ» – отличный вариант для меня»

Хесе: «Было трудно покидать «Реал», но «ПСЖ» – отличный вариант для меня»

12 сентября 2016, 09:39

Испанский форвард «ПСЖ» Хесе рассчитывает завоевать себе место в основном составе парижского клуба. Именно из-за нехватки игрового времени он принял решение прошедшим летом покинуть мадридский «Реал».

«Я перешел в «ПСЖ» не для того, чтобы сидеть в запасе, как это было со мной в Мадриде. Я хочу принимать участие в каждой игре. Понятно, что это не самая простая задача, ведь здесь собраны прекрасные футболисты.

Честно говоря, мне было сложно уходить из «Реала» спустя 10 лет после прихода в команду, но «ПСЖ» – отличный клуб, отличный вариант для меня. Я пришел сюда, чтобы выигрывать титулы и прогрессировать. Не считаю переезд во Францию шагом назад. Это шанс для меня проявить свои лучшие качества, что я и буду стараться сделать», – заявил Хесе.

Напомним, что сумма трансфера Хесе из «Реала» в «ПСЖ» составила 25 миллионов евро.

Источник: AS
Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Реал Хесе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
3
Все новости
Все новости
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
3
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
3
В «Монако» приняли решение по Погба
Вчера, 21:41
1
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
Вчера, 15:57
3
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
Вчера, 12:40
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
Вчера, 11:10
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
Вчера, 10:49
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
Вчера, 00:03
7
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
9 августа
1
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
9 августа
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
9 августа
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
8 августа
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
7 августа
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
7 августа
8
Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»
6 августа
5
Во Франции «раскусили» игру Сафонова
6 августа
1
Фото«ПСЖ» купил игрока за 50 миллионов
6 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+