Хесе: «Было трудно покидать «Реал», но «ПСЖ» – отличный вариант для меня»

Испанский форвард «ПСЖ» Хесе рассчитывает завоевать себе место в основном составе парижского клуба. Именно из-за нехватки игрового времени он принял решение прошедшим летом покинуть мадридский «Реал».

«Я перешел в «ПСЖ» не для того, чтобы сидеть в запасе, как это было со мной в Мадриде. Я хочу принимать участие в каждой игре. Понятно, что это не самая простая задача, ведь здесь собраны прекрасные футболисты.

Честно говоря, мне было сложно уходить из «Реала» спустя 10 лет после прихода в команду, но «ПСЖ» – отличный клуб, отличный вариант для меня. Я пришел сюда, чтобы выигрывать титулы и прогрессировать. Не считаю переезд во Францию шагом назад. Это шанс для меня проявить свои лучшие качества, что я и буду стараться сделать», – заявил Хесе.

Напомним, что сумма трансфера Хесе из «Реала» в «ПСЖ» составила 25 миллионов евро.