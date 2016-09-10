Моуринью: «До этого матча у нас были топ-защитники. Очень плохие передачи от Байи и Блинда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру своих подопечных в матче четвертого тура против «Манчестер Сити» (1:2).

«Не нужно винить только Мхитаряна и Лингарда. Остальные тоже не очень-то хорошо сыграли. Очевидно, это было мое решение. Я не люблю говорить о ком-то конкретно и выделять игроков. Скажем так, в первом тайме команда играла плохо, и это моя ответственность.

До этого матча у нас были защитники топ-уровня. Сегодня они проигрывали легкие мячи. Очень плохие передачи от Байи на Феллаини, от Блинда на Погба. Так что дело не только в Мхитаряне и Лингарде», – сказал Моуринью.