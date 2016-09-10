Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семенов: «Черчесов объединил общей идеей»

10 сентября 2016, 01:43
4

Защитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов сравнил главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с предыдущими наставниками – Леонидом Слуцким и Фабио Капелло.

– С итальянцем, при котором состоялся мой дебют, никаких бесед не было. То же могу сказать о Леониде Викторовиче. А со Станиславом Саламовичем мы знакомы давно, работали вместе в «Амкаре». Поговорили с ним, понимаю, что он хочет от меня. И когда человек проявляет к тебе интерес, ты хочешь отблагодарить его качественной работой. Черчесов вселил в игроков уверенность. Он говорит о целях, которых всем хочется достичь. Тренер объединил общей идеей.

– Какие ставятся цели на Кубок конфедераций и чемпионат мира?

– Так далеко еще не смотрели. Он говорил о том, что нужно настраиваться на выполнение серьезных задач. И через контрольные игры мы будем потихоньку идти к этому, – сказал Семенов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ахмат Россия Семенов Андрей Слуцкий Леонид Черчесов Станислав Капелло Фабио
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aztec58
1473467834
Удивительно, как это не пропустили из-за ошибок Семьёнова.
Ответить
subbotaspartak
1473477752
Идея всегда одна - победить, А Черчесов новую смог родить?
Ответить
Garrincha58
1473489617
ЖОПОЛИЗИКИ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИДЕЕЙ-ФИКС
Ответить
yorgenbarenz
1473506883
Да,через контрольные игры потихоньку придёте к скандированию лозунга,озвученного Слуцкером.Большая пропасть между товарищескими и "боевыми" матчами.Незавидная участь у нас из-за отсутствия игр на групповом этапе.Надо товарняки играть не с Ганами,а с конкретными ребятами: Португалией,Францией,Бразилией,Аргентиной,Германией,Испанией,Италией,Бельгией.Они будут старательно играть с нами,чтобы не портить имидж.Да,кто-то откажется с нами играть,но не все.Кому-то будет в кайф закатить нам 5 штук.))Вот тут-то у наших игроков и появится возможность показать,что не шилом бритые ! И увидим мы всё,что хотели: хорош ли выбор тренера и состава; какие волевые качества у игроков; кого надо срочно менять. Прекрасная школа-игра с более сильным соперником.Один товарняк с немцами заменит 100 тренировок со Слуцкером и Черчесовым вместе взятыми.
Ответить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
3
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
11
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
2
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
4
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
3
Все новости
Все новости
ФотоМедиаклуб подписал опорника из команды РПЛ
14:10
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
11
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
4
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
3
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
7
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
3
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
14
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
23
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
4
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+