Семенов: «Черчесов объединил общей идеей»

Защитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов сравнил главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с предыдущими наставниками – Леонидом Слуцким и Фабио Капелло.

– С итальянцем, при котором состоялся мой дебют, никаких бесед не было. То же могу сказать о Леониде Викторовиче. А со Станиславом Саламовичем мы знакомы давно, работали вместе в «Амкаре». Поговорили с ним, понимаю, что он хочет от меня. И когда человек проявляет к тебе интерес, ты хочешь отблагодарить его качественной работой. Черчесов вселил в игроков уверенность. Он говорит о целях, которых всем хочется достичь. Тренер объединил общей идеей.

– Какие ставятся цели на Кубок конфедераций и чемпионат мира?

– Так далеко еще не смотрели. Он говорил о том, что нужно настраиваться на выполнение серьезных задач. И через контрольные игры мы будем потихоньку идти к этому, – сказал Семенов.