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    Данильянц: «Буду главным тренером «Ростова» до тех пор, пока Кириченко не получит лицензию»

    Иван Данильянц прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Ростова».

    «Мое назначение на пост главного тренера «Ростова» – это чистая формальность. По регламенту РФС главным тренером должным быть специалист, обладающий лицензией PRO. В настоящий момент у нашего главного тренера Дмитрия Кириченко этой лицензии нет. В связи с этим произошло мое назначение на пост главного тренера команды, чтобы «Ростову» не платить никаких штрафов и чтобы мы имели возможность спокойно продолжать свою работу в соответствии с правилами, установленными РФС. Это будет до тех пор, пока Дмитрий Кириченко не получит лицензию.

    К сегодняшнему матчу с «Крыльями Советов» команду готовил тот же тренерский штаб, все идет в обычном режиме. Мы также помогали Дмитрию Кириченко в предыдущих играх. За то время, что я буду в должности главного тренера «Ростова», никаких кардинальных изменений не будет, потому что это чистая формальность», – сказал Данильянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2016 15:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 сентября 2016, 15:38

      Правильное решение, все мудро.

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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 9 сентября 2016, 15:34

      Что ж, благородно. Ой, как бы "Бавария" не побила "Ростов"! Времени на сыгранность - мало. А немецкая команда никаких проблем не испытывает: видел я её матчи.

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