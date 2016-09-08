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    Непомнящий: «Народ потянется на футбол, если на стадионах будут созданы условия»

    Известный российский специалист Валерий Непомнящий считает, что болельщиков от посещения матчей РФПЛ отпугивают условия на стадионах.

    «О целесообразности постройки больших стадионов к чемпионату мира спорить нет смысла. Во-первых, считаю, что есть другая проблема – комфортабельность наших стадионов. Отсюда и низкая посещаемость. Если будут созданы условия, на футбол потянется и народ. А во-вторых футбольный стадион должен приносить прибыль. На больших аренах можно будет проводить различные мероприятия (концерты звезд и прочее). Я за то, чтобы строились вместительные стадионы.

    Что касается простаивающих стадионов, необходимо сохранить все, что возможно, привести в надлежащий вид и использовать как положено. Я против сноса спортивных сооружений и замены их на другие объекты.

    Думаю, стоит создавать и развивать региональные футбольные центры. Есть положительный опыт Германии и Франции, в СССР создавались спортивные интернаты. Нужно привлекать туда квалифицированных специалистов и работать с молодыми футболистами. Думаю, пример Германии наглядно показывает, как можно выстроить футбольную пирамиду. Молодой футболист имеет шанс развиваться в своем регионе, а потом попадает в крупные клубы Москвы, Питера, Краснодара» – сказал Непомнящий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2016 15:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +988

      опус 2 8 сентября 2016, 22:06

      А что раньше были хорошие зарплаты !?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 сентября 2016, 16:34

      На Луне не надоело жить,Валерий ? Надо людям хорошие зарплаты дать всем,тогда и стадионы заполнятся.Раньше,на деревянных лавках сидели под дождём, и ещё пытались перелезть через трибуны,если больше не было билетов.

      1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 8 сентября 2016, 15:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вал.Непом.- рассуждает,как тренер ,как профессионал ,ну и ладно...
      а с точки зрения болелы надо сделать таким макаром -
      проиграла твоя команда ,бабки за билеты взад!
      И игрокам стимул и болелам на бухло ,горе залить .Типа такого)))))

      -5
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      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > alex1951 8 сентября 2016, 16:55

      1951 это день жизни или год рождения? =)))))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Stepanida 8 сентября 2016, 15:30

      Надо ценник на тикеты и на абоны меньше сделать, тогда стадики заполняться будут

      3
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 8 сентября 2016, 15:24

      лучше дома перед телеком с пивом посидеть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 8 сентября 2016, 15:24

      даже пива пить нельзя....

      1
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