Парлор: «Если «Арсенал» захочет сменить тренера в конце сезона, то фаворитом будет Симеоне»

Бывший игрок «Арсенала» Рэй Парлор уверен, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал бы подходящим преемником для наставника лондонцев Арсена Венгера.

«Я не знаю, хочет ли Симеоне уйти из Ла Лиги, но если это так, то у него наверняка появится желание проверить себя в АПЛ против таких специалистов, как Гвардиола, Моуринью и Клопп.

Он будет фаворитом в том случае, если в «Арсенале» дело дойдет до смены тренера в конце этого сезона», – сказал Парлор.

Ранее сообщалось, что Симеоне может покинуть мадридский клуб в 2018 году.