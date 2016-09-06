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  • Фигу считает, что Роналду мог бы перейти из «Реала» в «Барселону»

Фигу считает, что Роналду мог бы перейти из «Реала» в «Барселону»

6 сентября 2016, 14:12
13

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу выразил мнение, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду мог бы перейти в «Барселону». Напомним, что сам Фигу перешел из каталонского клуба в мадридский в 2000-м году.

«Переход Роналду в «Барселону»? Мы находимся в условиях открытого рынка. Если в контракте есть пункт о сумме отступных, то произойти может все, что угодно.

Первая причина, по которой я перешел в «Реал» – доверие президента мадридцев. Когда я получил предложение от «сливочных», то сообщил об этом «Барселоне», чтобы они улучшили мой контракт», – сообщил Фигу.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Барселона Роналду Криштиану Фигу Луиш
Комментарии (13)
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Сергей Свояк
1473160813
Шкура!
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Mr Abdullaev
1473163086
Шкура!
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de bruyne
1473167009
Зачем ему на лавке сидет у барсы? Это не реал хочешь бежишь хочешь нет барсе футбол играть нужно
Ответить
ds325dgg
1473167584
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke
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Protosser
1473169067
Ну тебе виднее, шкура.
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qweewqqweewq
1473173998
фигу вам
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Luis Figo
1473184961
продажная
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EastJuice
1473292419
и полетят в его свиные головы
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