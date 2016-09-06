Фигу считает, что Роналду мог бы перейти из «Реала» в «Барселону»

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу выразил мнение, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду мог бы перейти в «Барселону». Напомним, что сам Фигу перешел из каталонского клуба в мадридский в 2000-м году.

«Переход Роналду в «Барселону»? Мы находимся в условиях открытого рынка. Если в контракте есть пункт о сумме отступных, то произойти может все, что угодно.

Первая причина, по которой я перешел в «Реал» – доверие президента мадридцев. Когда я получил предложение от «сливочных», то сообщил об этом «Барселоне», чтобы они улучшили мой контракт», – сообщил Фигу.