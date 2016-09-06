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    «Спартак» выплатил неустойку Гранату, Паршивлюку и Яковлеву

    Бывшие футболисты «Спартака» Владимир Гранат, Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк получили от клуба неустойку за расторжение своих контрактов. Об этом сообщил источник в московском клубе.

    «Именно сторона «Спартака» изначально выступала инициатором разрыва трудовых отношений с Гранатом, Паршивлюком и Яковлевым. А в таком случае клуб обязан выплатить футболистам неустойку. В процессе переговоров стороны нашли компромисс и сошлись на определенной сумме в качестве компенсации. Для каждого игрока размер выплаты получился разным — конечная сумма складывалась исходя из срока действия контракта, а также его финансовых условий. Но для всех футболистов размер отступных составил лишь часть от общей суммы оклада, полагающегося согласно контракту», – заявил источник.

    Представитель футболистов Михаил Череповский подтвердил эту информацию.

    Напомним, Гранат после этого подписал контракт с «Ростовом», а Яковлев и Паршивлюк стали игроками «Анжи».

    Источник: Известия

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    06.09.2016 01:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 6 сентября 2016, 09:37

      спартак откупился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 6 сентября 2016, 07:57

      За титулами пошли.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 6 сентября 2016, 07:21

      Менеджмент конечно так себе у нас... игроков в принципе не плохих можно было бы продать в те же клубы хотя бы за символическую сумму, а не доплачивать еще за их уход...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > АртурZaСМ 6 сентября 2016, 09:24

      Может на них не нашлось покупателей!?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 6 сентября 2016, 07:20

      Решили все цивилизованно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      komandos99 6 сентября 2016, 06:57

      За такую игру давно надо было гнать в шею этих нахлебников!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1153

      ВасяК 6 сентября 2016, 06:26

      Леща им,а не выплату!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 6 сентября 2016, 06:17

      Какой оклад? Что, госслужащие?.. Размер гонорара, плять, по удовлетворению, как в ночной бане! Линяйте из Спартака скорее....Владимир Васильевич, покажи класс, чему научили, одари гранатиком Ростов! С ув.

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 сентября 2016, 02:02

      Ну нормуль Гранату пока в Ростове можно и не платить, при бабках приехал ))))

      6
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