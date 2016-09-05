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    Слуцкий: «Для ФНЛ Панченко вообще король»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своим мнением об игре нападающего «Динамо» Кирилла Панченко, которого бело-голубые летом арендовали у армейцев.

    «Мы даже не сомневались, что Паня будет много забивать. Это сильный игрок основной обоймы ЦСКА. А для ФНЛ он вообще король. Когда обсуждали, сколько он может забить за «Динамо», версии начинались от 20 мячей», – заявил Слуцкий.

    Отметим, в 11 матчах в составе «Динамо» в первенстве ФНЛ Панчеко забил девять мячей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2016 23:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 сентября 2016, 18:14

      Слуцкий и в ФНЛ шестёркой будет.

      -1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 6 сентября 2016, 11:28

      пусть ногу набьёт в первой лиге, кровь почует, может и заиграет потом...

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 6 сентября 2016, 10:17

      видимо наоборот думали раз отдали

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 сентября 2016, 09:04

      Слабоумный.Панченко нет-нет,да забивал за ЦСКА.Но нужно длинное и нескладное бревно с Европы притащить ,чтобы теперь не знать,что с ним делать.Или же это-приказ сверху: Чтоб в команде обязательно был негр!

      -3
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 6 сентября 2016, 06:11

      Слуцкому жалко с проверенными ветеранами расставаться: надёжные и не подведут. Тем более, что провинциальные команды - слабые. А от молодых неизвестно, что ждать.
      А новый стадион мне не понравился: коробка какая -то.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 6 сентября 2016, 05:21

      Не гони Леня....признайся уже,что фраернулся ....
      Пора ухе научиться верить в молодежь...А то уже "пенсионный фонд"ни в туду...

      0
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      Рейтинг: +390

      fantom23 6 сентября 2016, 02:10

      Ну прям Леня улыбнул -)

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 сентября 2016, 01:58

      Что то я его в основе ЦСКА то толком и не видел, заливает Леня, заливает. Сами то перед ЛЧ с сомнительными нападающими остались, а Панченко все равно слили, значит все таки не на основу его планировал.

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