Слуцкий: «Для ФНЛ Панченко вообще король»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своим мнением об игре нападающего «Динамо» Кирилла Панченко, которого бело-голубые летом арендовали у армейцев.

«Мы даже не сомневались, что Паня будет много забивать. Это сильный игрок основной обоймы ЦСКА. А для ФНЛ он вообще король. Когда обсуждали, сколько он может забить за «Динамо», версии начинались от 20 мячей», – заявил Слуцкий.

Отметим, в 11 матчах в составе «Динамо» в первенстве ФНЛ Панчеко забил девять мячей.