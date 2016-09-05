Экс-игрок «Динамо» СПб Ильин приговорен к лишению свободы на срок более пяти лет

Экс-футболист «Динамо» из Санкт-Петербурга Александр Ильин приговорен к пяти годам и десяти месяцам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, которое он устроил в сентябре 2015 года.

Напомним, Ильин на своем Audi выехал на встречную полосу на трассе Санкт-Петербург – Сортавала и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате двое человек погибли, еще трое получили травмы.

Отметим, Ильин в сезоне-2015/16 провел семь матчей в составе «Динамо». В последний раз 22-летний футболист выходил на поле 8 сентября 2015 года в матче первенства ПФЛ против «Пскова-747».