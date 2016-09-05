Экс-игрок «Динамо» СПб Ильин приговорен к лишению свободы на срок более пяти лет

Экс-футболист «Динамо» из Санкт-Петербурга Александр Ильин приговорен к пяти годам и десяти месяцам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, которое он устроил в сентябре 2015 года.
Напомним, Ильин на своем Audi выехал на встречную полосу на трассе Санкт-Петербург – Сортавала и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате двое человек погибли, еще трое получили травмы.
Отметим, Ильин в сезоне-2015/16 провел семь матчей в составе «Динамо». В последний раз 22-летний футболист выходил на поле 8 сентября 2015 года в матче первенства ПФЛ против «Пскова-747».
Источник: НТВ
...– Невменяемый водила ехал по встречке долгое время, не понятно, пьяный, либо под наркотическим опьянением, но когда ему говорили, что он убил людей, он даже не понимал этого. Как он вообще смог заехать на встречку, одному Богу известно. Очень жаль погибших, ни в чем не виновных, – пишет один из очевидцев.
....– Ходил, шатался, глаза стеклянные по пять рублей, говорил отдельными фразами не связными, – говорит другой. – Он только орал, что никого не убивал. -------- И3 ГАЗЕТ 09.2015 Надеюсь, что в футбол он будет играть только на зоне, плять не на ДИНАМО-МЕНТОВСКОЙ, а СТРАШНОЙ зоне, и только своими яйцами!