Соса: «Обсуждал с Монтеллой оборонительную тактику «Милана»

Полузащитник «Милана» Хосе Соса признался, что для него всегда кумиром являлся бывший хавбек «Челси», «Интера» и сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон.

«Для меня идеалом полузащитника является Верон. Он был потрясающим игроком, выступавшем на позиции плеймейкера. Здесь нужно уметь быстро принимать правильные решения.

Я привык играть в более наступательном стиле, но в «Милане» нужно быть более осторожным и ждать подходящего момента для подключения к атаке. Я обсуждал это с тренером Винченцо Монтеллой», – приводит слова футболиста издание La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, 41-летний Верон возобновил свою игровую карьеру в любительской команде, успев уже отметиться забитым голом.