«Зенит» намерен продлить контракт с Витселем

«Зенит» хочет продлить контракт с полузащитником Акселем Витселем, который в летнее трансферное окно был близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщил источник в клубе из Санкт-Петербурга.

«Контракт Витселя с «Зенитом» рассчитан до середины 2017 года, что означает, что уже следующим летом игрок сможет перейти в любую команду совершенно бесплатно на правах свободного агента. «Зенит» заплатил за футболиста €40 млн и хотел бы получить за его уход солидную компенсацию. Однако это возможно только в том случае, если игрок продлит соглашение с клубом. Руководство «Зенита» готово предложить Витселю новый контракт на улучшенных условиях и предусмотреть в нем фиксированную сумму отступных. Сам футболист настолько расстроен сложившейся ситуацией и несостоявшимся переходом в «Ювентус», что пока не хочет вступать в диалог с клубом», – заявил источник.