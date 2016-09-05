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«Зенит» намерен продлить контракт с Витселем

5 сентября 2016, 00:36
21

«Зенит» хочет продлить контракт с полузащитником Акселем Витселем, который в летнее трансферное окно был близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщил источник в клубе из Санкт-Петербурга.

«Контракт Витселя с «Зенитом» рассчитан до середины 2017 года, что означает, что уже следующим летом игрок сможет перейти в любую команду совершенно бесплатно на правах свободного агента. «Зенит» заплатил за футболиста €40 млн и хотел бы получить за его уход солидную компенсацию. Однако это возможно только в том случае, если игрок продлит соглашение с клубом. Руководство «Зенита» готово предложить Витселю новый контракт на улучшенных условиях и предусмотреть в нем фиксированную сумму отступных. Сам футболист настолько расстроен сложившейся ситуацией и несостоявшимся переходом в «Ювентус», что пока не хочет вступать в диалог с клубом», – заявил источник.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Ювентус Витсель Аксель
Комментарии (21)
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Garrincha58
1473026201
делать ему больше нечего
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DEFENDER114
1473029412
игрок без мотивации.. видимо, спустя полкруга ЧР осядет в запасе
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Фан666
1473051242
Витсель! Н соглашайся продлевать контракт! Не ломай судьбу себе!
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ДАША Д
1473051340
Зарплата у Витселя будет выше, а качество игры - ниже.
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REDWHITE_
1473052658
новость от Известий?!!)))) ну-ну))))))
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nikkevin
1473052772
Зенит по хамски поступил(если ты не будешь моей, ты не будешь ни чьей), ломают карьеру игроку. Он профессионал и будет играть на уровне, но запредельной отдачи вряд ли стоит ожидать.
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vgarakh
1473060819
Отдайте в аренду в Ростов
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Kulimen
1473061594
Да хер он новый контракт подпишет, уже зимой куда-нибудь улетит.
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Garrincha58
1473063390
Менеджмент Зенита показал какие они не компетентные в этих трансферных делах. Вот пример со Спаллетти обкакались, за чем то держат Ломбертса и того же Витселя, а сколько не нужных игроков наподписывали. Пример Родич Джорджевич теперь Йованович, а раньше Пюгрейнье да всех и не упомнишь, а сколько русских не заигравших у них
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VVM1964
1473083682
СВОБОДУ ВИТСЕЛЮ !!!
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