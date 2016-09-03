Президент «Арсенала»: «Яковлев и Луценко ушли туда, где им больше дали»

Президент «Арсенала» Петр Кошельников прокомментировал сорвавшиеся трансферы Евгения Луценко и Павла Яковлева.

«К сожалению, те времена, в которые слово купца было законом, давно прошли. Была окончательная договоренность, оставалось поставить подписи игроков под контрактом.

Причины в основном понятны – где дали больше, туда они и ушли. Это жизнь, значит, не в такой степени они нужны были», – сказал Кошельников.

Напомним, Луценко стал игроком «Динамо», а Яковлев перешел в «Анжи».