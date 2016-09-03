Орещук: «По Бюттнеру были предложения, но его агент все запорол»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о трансферных предложениях, которые летом получили Александр Бюттнер и Павел Погребняк.

«У Бюттнера было достаточно предложений: два варианта в английском Чемпионшипе, вариант с «Гранадой» и предложение из Израиля. Но агент игрока все запорол. Бюттнер остается в «Динамо», будет продолжать работать. Мы на него рассчитываем. Теперь все будет зависеть от самого игрока.

Что касается Павла Погребняка, то предложения по игроку были. Но Паша решил остаться в «Динамо» и доработать свой контракт», – сказал Орещук.