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    Ринат Билялетдинов: «Возглавить молодежку «Локомотива»? Без комментариев»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что он может возглавить молодежную команду «Локомотива».

    – Что тут сказать? Официального ничего нет. Вообще ничего.

    – А неофициально?

    – А я такие вещи не комментирую. Это не предмет обсуждения. Пока не поставлены подписи под контрактом, можно говорить все что угодно. Официально ничего нет.

    – Пишут, что и ваш сын Динияр может оказаться в «Локомотиве»?

    – Во-первых, никогда не говори «никогда». Второе – у него действующий контракт с «Рубином» до конца мая. Третий момент – лучше спросить у него самого. Четвертое – травма, полученная в последнем туре прошлого сезона с ЦСКА, пока не залечена. Почему? После травмы был отпуск, потом начались сборы, а травма оказалась незалеченной. Неправильное лечение привело к увеличению сроков восстановления. Как я уже сказал, ничего официального нет. В какой-то степени приятно все это послушать мне. Но должно многое сойтись. В общем, время покажет. Есть такая передача на телевидении.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2016 16:19
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