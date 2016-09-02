Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Баскаков: «Я бы не стал говорить, что судьи часто ошибаются в пользу ЦСКА»

    Бывший арбитр ФИФА Юрий Баскаков выразил мнение, что в современном футболе не существует судей, которые бы не допускали ошибок.

    «В футболе не существует судей, которые не допускают ошибок, если вы покажете мне такого арбитра, я откушу себе руку. Ошибки судей, которые были допущены, например, в последнем туре нашего чемпионата, не были критичными. Большинство эпизодов можно трактовать в пользу арбитров. Я бы не стал говорить о том, что судьи часто ошибаются в пользу ЦСКА, по-моему, в нынешнем чемпионате пока таких случаев вообще не было.

    Важно, чтобы арбитр мог быстро принимать верное решение в простых эпизодах. Если арбитр ошибается в элементарных вещах – тогда это проблема. Человеческий фактор в работе судей играет большую роль, важно об этом помнить», – сказал Баскаков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2016 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 3 сентября 2016, 00:50

      Мне кажется судейство очень слабое и предвзятое.К счастью мне не надо краснеть за Спартак как фанатам Цска за свой клуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 2 сентября 2016, 19:24

      Потому что Зенит ещё есть !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 2 сентября 2016, 17:20

      Гинер боится проиграть в честной борьбе хлебное место в ЛЧ и идёт на любые уловки и пакости!Покупая у судей чемпионство за рубли,а попадаю в ЛЧ рубит валюту!Еврей одним словом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > джон базелон 2 сентября 2016, 17:33

      Такую чушь несешь

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > Rzn_za_cska 2 сентября 2016, 23:37

      Конечно конечно.Все в честной борьбе.О каких таких подкупах я говорю?Пенальти в ворота ЦСКА?Неа,не слышал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 2 сентября 2016, 16:02

      Ты есть Гинеру друг!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 сентября 2016, 14:34

      Вроде еще не старый, а проблемы со зрением и головой уже критические...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 2 сентября 2016, 14:13

      ЧТО ТЫ ДУРУ ГОНИШЬ ОСЛИНАЯ ТВОЯ ГОЛОВА, А ОКО ТЕБЕ НЕ ВЫРВАТЬ ИЛИ СРАЗУ ДВА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Инженеришка 2 сентября 2016, 14:11

      Это Гинер все купил :)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 2 сентября 2016, 14:10

      «Я бы не стал говорить, что судьи часто ошибаются в пользу ЦСКА» Просто редко ошибаются в пользу соперников ЦСКА

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      cruiff 2 сентября 2016, 14:04

      Сказал арбитр, который постоянно обеспечивал нужный результат Зениту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 сентября 2016, 14:00

      Сколько занесли??? Если это не ошибки в пользу коней, благодаря которым они набрали 11 очков, то тогда что это??? Так шалости продажных клоунов... прогнила вся судейская система с головы до пят... Вот что нужно в первую очередь очистить, а не заниматься х..рней...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11