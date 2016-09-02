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  • Баскаков: «Я бы не стал говорить, что судьи часто ошибаются в пользу ЦСКА»

Баскаков: «Я бы не стал говорить, что судьи часто ошибаются в пользу ЦСКА»

2 сентября 2016, 13:44
15

Бывший арбитр ФИФА Юрий Баскаков выразил мнение, что в современном футболе не существует судей, которые бы не допускали ошибок.

«В футболе не существует судей, которые не допускают ошибок, если вы покажете мне такого арбитра, я откушу себе руку. Ошибки судей, которые были допущены, например, в последнем туре нашего чемпионата, не были критичными. Большинство эпизодов можно трактовать в пользу арбитров. Я бы не стал говорить о том, что судьи часто ошибаются в пользу ЦСКА, по-моему, в нынешнем чемпионате пока таких случаев вообще не было.

Важно, чтобы арбитр мог быстро принимать верное решение в простых эпизодах. Если арбитр ошибается в элементарных вещах – тогда это проблема. Человеческий фактор в работе судей играет большую роль, важно об этом помнить», – сказал Баскаков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Баскаков Юрий
Комментарии (15)
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BAIv
1472813934
Судьи просто работают на гинера, это не ошибки, а просто работа.
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ivanthebest
1472814059
Сколько занесли??? Если это не ошибки в пользу коней, благодаря которым они набрали 11 очков, то тогда что это??? Так шалости продажных клоунов... прогнила вся судейская система с головы до пят... Вот что нужно в первую очередь очистить, а не заниматься х..рней...
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cruiff
1472814265
Сказал арбитр, который постоянно обеспечивал нужный результат Зениту.
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Semargl18
1472814618
«Я бы не стал говорить, что судьи часто ошибаются в пользу ЦСКА» Просто редко ошибаются в пользу соперников ЦСКА
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Инженеришка
1472814682
Это Гинер все купил :)
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Krasnodar 123
1472814791
ЧТО ТЫ ДУРУ ГОНИШЬ ОСЛИНАЯ ТВОЯ ГОЛОВА, А ОКО ТЕБЕ НЕ ВЫРВАТЬ ИЛИ СРАЗУ ДВА!
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ufos73
1472816047
Вроде еще не старый, а проблемы со зрением и головой уже критические...
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iuda
1472821375
Ты есть Гинеру друг!
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джон базелон
1472826018
Гинер боится проиграть в честной борьбе хлебное место в ЛЧ и идёт на любые уловки и пакости!Покупая у судей чемпионство за рубли,а попадаю в ЛЧ рубит валюту!Еврей одним словом.
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VVM1964
1472827911
" ДЫМА БЕЗ ОГНЯ НЕ БЫВАЕТ " , " ОШИБКИ " В ПОЛЬЗУ ЦСКА СТАЛИ УЖЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЬЮ , О ОБ ЭТОМ ТОЛЬКО ЛЕНИВЫЙ И БОЛЕЛЬЩИК ЦСКА НЕ ГОВОРИТ , ОСТАЛЬНЫМ ЭТА ОЧЕВИДНОСТЬ ВИДНА УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ СЕЗОН !
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