Баскаков: «Я бы не стал говорить, что судьи часто ошибаются в пользу ЦСКА»

Бывший арбитр ФИФА Юрий Баскаков выразил мнение, что в современном футболе не существует судей, которые бы не допускали ошибок.

«В футболе не существует судей, которые не допускают ошибок, если вы покажете мне такого арбитра, я откушу себе руку. Ошибки судей, которые были допущены, например, в последнем туре нашего чемпионата, не были критичными. Большинство эпизодов можно трактовать в пользу арбитров. Я бы не стал говорить о том, что судьи часто ошибаются в пользу ЦСКА, по-моему, в нынешнем чемпионате пока таких случаев вообще не было.

Важно, чтобы арбитр мог быстро принимать верное решение в простых эпизодах. Если арбитр ошибается в элементарных вещах – тогда это проблема. Человеческий фактор в работе судей играет большую роль, важно об этом помнить», – сказал Баскаков.