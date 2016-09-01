Спортивный директор «Барселоны»: «Мы должны продлить контракты Ракитича, Суареса и Месси»

Спортивный директор «Барселоны» Альберт Солер подвел итоги летней трансферной кампании каталонцев и поделился планами на будущее.

«Мы закрыли 22 сделки, в том числе – продления контрактов Маскерано, Бускетса и Неймара – все они очень важны для нас.

Теперь наша задача – продлить соглашения Ракитича, Суареса и Месси. Клуб не останавливается.

Месси и Иньеста останутся здесь настолько долго, насколько сами захотят. Они – наши символы. Мы хотим, чтобы они завершили карьеры у нас», – сказал Солер.