Срна может бесплатно перейти из «Шахтера» в «Барселону»

Защитник «Шахтера» Дарио Срна в ближайшее время может перейти в «Барселону». Сообщается, что капитан донецкой команды уже ведет переговоры с каталонцами.

Переход может состояться, несмотря на закрытие летнего трансферного окна, так как 34-летний хорват перейдет в «Барселону» в статусе свободного агента.

Напомним, что Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года. В нынешнем сезоне чемпионата Украины футболист провел шесть матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.