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Срна может бесплатно перейти из «Шахтера» в «Барселону»

1 сентября 2016, 13:49
18

Защитник «Шахтера» Дарио Срна в ближайшее время может перейти в «Барселону». Сообщается, что капитан донецкой команды уже ведет переговоры с каталонцами.

Переход может состояться, несмотря на закрытие летнего трансферного окна, так как 34-летний хорват перейдет в «Барселону» в статусе свободного агента.

Напомним, что Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года. В нынешнем сезоне чемпионата Украины футболист провел шесть матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Источник: ua.tribuna
Украина. Премьер-Лига Испания. Примера Шахтер Барселона Срна Дарио
Комментарии (18)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1472728472
Выступает за шахетр
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Егор Велунов
1472729296
Скорее всего красивая сказка для привлечения внимания к сайту. Чтобы Ахметов отпустил такого игрока в середине сезона бесплатно, такого не было ни разу.
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Munez89
1472729388
Срна выступает за ШахЕтор.. Редактор, ау))
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BoltCX
1472729818
КАК??!! Срна был одним из тех, кто говорил, что хочет закончить карьеру в Барселона и такой инцидент практически в последние годы перед уходом. ЭХ!
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x-x-x-x-x
1472730725
наврятли хотя все может быть
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гость shuh
1472731175
Переходить в Барселону что бы сидеть на лавке..... не советую.
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Mirak92
1472731294
не перейдет думаю,в Барсе есть кому играть.Да и Срна старенький уже,уровнем хорош ,но не примеры ! пусть сидит в ШаХетре!)
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de bruyne
1472732885
На лавке сядет название одно появится выиграл лигу чемпион
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acer2003
1472752529
Защитник классный, но, по моему, место ему в основе явно не гарантировано. Хотя, приглашение в Барсу ,говорит о многом
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rompoliss
1472789563
С чего взяли,что Срна старый!? Те,кто смотрит Шахтер согласятся: Дарио носится,шо глухонемой,отрабатывает и в обороне и в атаке,глаза горят! Никогда не видел, чтобы он просто участвовал в массовое. Т еще. Он -ЛИДЕР. Команда за ним идет,как в последний бой. Даёшь Срна к Мирче! В Зенит! Украина вболивае за Зенит!☺
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