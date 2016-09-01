Кораблев: «Врба просил двух качественных игроков с российскими паспортами»

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев рассказал о том, как в клубе решились на подписание экс-игроков «Спартака» Сергея Паршивлюка и Павла Яковлева.



«Посмотрите на состав «Анжи», и вы увидите, что игроков с российскими паспортами соответствующему уровню, который ставится перед «Анжи», было не очень много. Павел Врба просил двух качественных игроков с российскими паспортами. Его просьба выполнена, и я думаю, у него будут только положительные эмоции от прихода Паршивлюка и Яковлева», – сказал он.