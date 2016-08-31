«Зенит» отдаст Йовановича в аренду «Оренбургу»

По информации Informer.rs, «Зенит» отдаст в аренду «Оренбургу» защитника Вукашина Йовановича. На 20-летнего игрока также претендовал его бывший клуб «Црвена Звезда», однако по решению руководства сине-бело-голубых серб не покинет пределов России.

Арендное соглашение рассчитано до завершения нынешнего сезона. В прошлом розыгрыше ФНЛ на счету Йовановича девять игр и один забитый мяч в составе «Зенита-2». В текущем первенстве футболист провел за вторую команду петербуржцев три встречи в первой лиге.

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