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«Зенит» практически договорился о переходе Карвальо

31 августа 2016, 13:08
20

«Зенит» практически достиг договоренности с «Атлетико Минейро» по трансферу нападающего Карлоса Карвальо. По информации источника, сумма сделки составит 4,5 миллиона евро.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер петербуржцев Мирча Луческу. Румынский специалист еще в прошлом году хотел его видеть его в своей бывшей команде – «Шахтере». Впрочем, тогда трансфер по некоторым причинам так и не был осуществлен. Сейчас же бразильский клуб не будет препятствовать переезду игрока в Россию.

В нынешнем сезоне Карвальо записал в свой актив пять забитых мячей в 22 поединках.

Онлайн закрытия трансферного окна

Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Зенит
Комментарии (20)
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Joko21
1472639852
перебор с нападающими
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valencia 45
1472640195
Не подпишут
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valencia 45
1472640217
Не подпишут
Ответить
valencia 45
1472640231
Да
Ответить
triton004
1472640655
5 забитых мячей,да голеодор ещё тот
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RedGreenHooligan
1472640812
Оооо узнается стиль Луческу... снова бразильская диаспора
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Atoniq
1472642954
зенит за ним смотрю с начала августа бегают,..и все практически к себе покупают,сколько можно то..?
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Garrincha58
1472646191
а может он в защите играть будет
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zagrizlik
1472649769
Есть предчувствие,что это второй витиньё.
Ответить
Томь вперёд
1472659466
Мирча - красавчик! В своем репертуаре - знает толк в бразильцах! Думается мне и в этот раз не промахнется! Удачи!
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