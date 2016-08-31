«Зенит» практически договорился о переходе Карвальо

«Зенит» практически достиг договоренности с «Атлетико Минейро» по трансферу нападающего Карлоса Карвальо. По информации источника, сумма сделки составит 4,5 миллиона евро.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер петербуржцев Мирча Луческу. Румынский специалист еще в прошлом году хотел его видеть его в своей бывшей команде – «Шахтере». Впрочем, тогда трансфер по некоторым причинам так и не был осуществлен. Сейчас же бразильский клуб не будет препятствовать переезду игрока в Россию.

В нынешнем сезоне Карвальо записал в свой актив пять забитых мячей в 22 поединках.

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